Як пише Politeka.net, в Instagram Злата Огневич нещодавно розповіла про свої переживання і біль, яку відчуває після розставання. Більш того, артистка не витримала і розридалася на камеру, пояснюючи подію після пост-шоу.

Зараз у неї постійно запитують: чи готова вона до нових відносин і чи є шанс, що вона почне зустрічатися з одним з екс-учасників проекту.

"Про нові відносини думаю тепер в іншому контексті. Я просто покладаюся на Всесвіт і йду далі. Я не знаю, з ким я буду в цьому житті. Я не знаю, що буде далі. Тепер я хочу просто перебувати в нейтральному і багатому середовищі. Багатою - на події, знайомства, захоплення.

А Вселенська енергетика мені точно підкаже. І в момент цього імпульсу я їй пообіцяю, що буду просто в моменті, в подяки» - висловилася Огневич.

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Ми також писали, що переможець "Холостячки" Андрій Задворний спробував виправдатися за поведінку зі Златою Огневич. Відомо, що чоловік кинув артистку без пояснень прямо на порозі будинку і всього через місяць відносин. Причому і на пост-шоу він грубив і навіть йшов із залу.

"Ні, не сумую і ніяких теплих почуттів не відчуваю після перегляду постшоу і потім якихось епізодів в пості, сльози в сторіз. Так, зараз мене теж за це захейтять, але ці сльози були для того, щоб викликати до себе співчуття. А в мене це полетіло як кулею", - зізнався Андрій Задворний.

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