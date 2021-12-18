Відому співачку і головну героїню другого сезону шоу "Холостячка" Злату Огневич, після розставання з Андрієм Задворним, бачать з іншим учасником проєкту.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення в 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де перемогу здобув Андрій Задворний.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Злата Огневич розляглася на ліжку і позує на камеру.

Що вийшло на фотосесії співачка показала в наступній публікації.

Шанувальники співачки залишили їй безліч коментарів під фото, де сватають її з іншим красунчиком з "Холостячки": "Стою з плакатом Тарапати", "Вічна любов, сім'я, дітки з Дімою, і за ним, як за кам'яною стіною! Не віддавайте його інший) йому дуже важко ще це видно, любить)", "Хочу бачити вас з Дмитром, ну дуже хочу".

Нагадаємо, Дмитро Шевченко є фіналістом проекту "Холостячка" зі Златой Огневич. Наперекір великій симпатії й почуттям до нього, "Холостячка" вибрала Андрія Задворного. Однак, ці відносини незабаром закінчилися.

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