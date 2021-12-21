Как сообщает Politeka.net, известная актриса Радмила Щеголева, которая работала вместе с Андреем Данилко во время съемок и выхода на экранах СВ-шоу, рассказала о своих отношениях с ним. Как известно, в этом шоу Данилко придумал себе помощницу Гелю, которую играла Радмила. Что объединяло их с Андреем кроме работы, Щеголева рассказала в программе "Не бреши мені" на YouTube-канале "Телеканал LIVE".
По словам Радмилы, Данилко был для нее очень близким человеком, однако физической близости между ними не было. "Был ли у меня с Андреем роман? Как хотите, так и думайте", - заявила актриса.
Щеголева также отметила, что рядом с Данилко она любила жизнь, и они был к этому причастен, был частью этой жизни. "Я просто была влюблена в жизнь в этот момент. Благодаря ему, кстати", - говорит женщина. И добавляет, что Андрей ее умел расслаблять, что она просто радовалась от того, что происходило вокруг.
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Напомним, Данилко удивил видом на снимке, где ему всего годик: "Котик сладкий".
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