Как пишет Politeka.net, Андрей Данилко, как и Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменских и Дзидзьо, является детективом шоу "Маска". Уже скоро новый выпуск проекта, поэтому на официальной страничке в Инстаграм появился новый ролик, который подогрел интерес фанатов к шоу.
На видео Данилко слушал выступление, а после этого начал активно жестикулировать руками, в которых держал ручку. Получилось довольно забавно и необычно.
"Уже в эту субботу грандиозный полуфинал гипершоу МАСКА!
Какая маска сможет так разжечь Данилко к танцу?", - написано было под видео.
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Фанаты посмотрели ролик почти 10 тысяч раз и написали комментарии:
"Я его обожаю", "Самый адекватный на шоу", "Жирафа сможет", "Жду с нетерпением", "Интересно, интересно, кто же это?", "Мухомор или Жирафа", "Сделайте пожалуйста 3 сезон Маски. Круто было бы, если была бы коала", "Может гостевая маска или жирафа".
Напомним, болезнь подкосила Андрея Данилко в самый неподходящий момент, выяснились детали
А еще Politeka писала, что Данилко удивил видом на снимке, где ему всего годик
Также Politeka сообщала, что Каменских после распада дуэта нашла неожиданную "замену" Потапу