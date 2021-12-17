Детектив шоу "Маска" Андрей Данилко не смог сдержаться во время выступления, что попало на запись видео.

Как пишет Politeka.net, Андрей Данилко, как и Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменских и Дзидзьо, является детективом шоу "Маска". Уже скоро новый выпуск проекта, поэтому на официальной страничке в Инстаграм появился новый ролик, который подогрел интерес фанатов к шоу.

На видео Данилко слушал выступление, а после этого начал активно жестикулировать руками, в которых держал ручку. Получилось довольно забавно и необычно.

"Уже в эту субботу грандиозный полуфинал гипершоу МАСКА!

Какая маска сможет так разжечь Данилко к танцу?", - написано было под видео.

Фанаты посмотрели ролик почти 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Я его обожаю", "Самый адекватный на шоу", "Жирафа сможет", "Жду с нетерпением", "Интересно, интересно, кто же это?", "Мухомор или Жирафа", "Сделайте пожалуйста 3 сезон Маски. Круто было бы, если была бы коала", "Может гостевая маска или жирафа".

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