Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук является популярной отечественной актрисой. Звезда кроме съемок ведет и страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Саливанчук была в необычном наряде, которым подчеркнула формы. Звезда стояла у стены, впечатляя видом.
"Большая часть волшебства в мире кажется несуществующим, потому что мы слишком слепы или слишком заняты, чтобы его увидеть.
А я скажу так. Волшебство есть.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте похвасталась высоким красавцем-сыном: "Дени супер"
Трагедия с депутатом из "Слуги народа", в полиции раскрыли детали: "На глазах у семилетнего сына..."
Отвергнутый Огневич Макс Тарапата раскрыл, что у него с Мишиной: "Она очень..."
Внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря: "Красивая вы пара"
Оборвалась жизнь знаменитого певца, который написал многие хиты: операция сделала его инвалидом
Конечно, это не розовые единороги или скатерть самобранка, но волшебство точно есть!!!
Вот оно – чудо. В каждом вздохе.
Смешанного со свежестью выпавшего снега или ароматом елки, которую папа только что принёс с мороза (помните это чувство с детства?).
Волшебство в каждом неспешном движении улыбающихся старичков.
В нежном пении спрятавшихся в листве деревьев птиц.
А первая улыбка твоего ребенка, ну разве это не чудо?!
Да и вообще, задумайтесь. Дыхание человека… мы даже не замечаем что дышим, а это же гениальное чудо, которое создал Бог, Вселенная, кто в это верит.
Не ждите чуда, чудите сами. И бегите, бегите от пессимистов, скептиков, нытиков, отодвигайте их. Они рушат ожидание и веру в чудеса жизни
А чудо есть! Оно в каждом из нас", - написала Анна под фото.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Оно не может не есть", "Заметь пожалуйста, я тебя очень люблю", "Очень красивая".
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в корсете восхитила прелестями фигуры
А еще Politeka писала, что актриса и жена продюсера "Квартал 95" удивила новой внешностью даже сына
Также Politeka сообщала, что актриса и жена продюсера "Квартал 95" научила украинцев полезным привычкам