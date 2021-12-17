Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук является популярной отечественной актрисой. Звезда кроме съемок ведет и страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Саливанчук была в необычном наряде, которым подчеркнула формы. Звезда стояла у стены, впечатляя видом.

"Большая часть волшебства в мире кажется несуществующим, потому что мы слишком слепы или слишком заняты, чтобы его увидеть.

А я скажу так. Волшебство есть.

Конечно, это не розовые единороги или скатерть самобранка, но волшебство точно есть!!!

Вот оно – чудо. В каждом вздохе.

Смешанного со свежестью выпавшего снега или ароматом елки, которую папа только что принёс с мороза (помните это чувство с детства?).

Волшебство в каждом неспешном движении улыбающихся старичков.

В нежном пении спрятавшихся в листве деревьев птиц.

А первая улыбка твоего ребенка, ну разве это не чудо?!

Да и вообще, задумайтесь. Дыхание человека… мы даже не замечаем что дышим, а это же гениальное чудо, которое создал Бог, Вселенная, кто в это верит.

Не ждите чуда, чудите сами. И бегите, бегите от пессимистов, скептиков, нытиков, отодвигайте их. Они рушат ожидание и веру в чудеса жизни

А чудо есть! Оно в каждом из нас", - написала Анна под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Оно не может не есть", "Заметь пожалуйста, я тебя очень люблю", "Очень красивая".

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