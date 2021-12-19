Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук, которая часто рассказывает в Инстаграм о своей жизни и поучает аудиторию, заговорила о личном счастье.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук является известной украинской актрисой, которая активно ведет социальные сети и рассказывает о своей жизни. Причем о супруге Анна не говорит, соблюдая между поклонниками и своим личным общением с мужем дистанцию.

В этот раз Анна решила заговорить о том, кому предначертано быть счастливыми и жить удивительной жизнью.

«Наша жизнь состоит из позитивных и негативных событий. Почему же у одного человека больше негативного, а у другого позитивного? Почему одни счастливы, а другие нет? Никакого секрета нет, просто один видит мир в серых тонах, жалуется на жизнь, видит проблему в других, а не в себе.

А другой ищет наслаждение во всем, включается в каждое мгновение своей жизни, в то, что происходит с ним сейчас и концентрируется на приятном. Наши мысли -это магниты, когда мы думаем о плохом и видим только плохое, то по закону бумеранга получаем это обратно.

Если же мы стараемся замечать больше хорошего, получаем удовольствие от жизни, дарим радость окружающим, то притянет ещё больше хорошего. Попробуйте поменять направление своих мыслей. Ищите позитивные моменты в любой ситуации. Наслаждайтесь каждым мгновением своей жизни» - пишет Анна.

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