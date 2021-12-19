Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук является известной украинской актрисой, которая активно ведет социальные сети и рассказывает о своей жизни. Причем о супруге Анна не говорит, соблюдая между поклонниками и своим личным общением с мужем дистанцию.
В этот раз Анна решила заговорить о том, кому предначертано быть счастливыми и жить удивительной жизнью.
«Наша жизнь состоит из позитивных и негативных событий. Почему же у одного человека больше негативного, а у другого позитивного? Почему одни счастливы, а другие нет? Никакого секрета нет, просто один видит мир в серых тонах, жалуется на жизнь, видит проблему в других, а не в себе.
А другой ищет наслаждение во всем, включается в каждое мгновение своей жизни, в то, что происходит с ним сейчас и концентрируется на приятном. Наши мысли -это магниты, когда мы думаем о плохом и видим только плохое, то по закону бумеранга получаем это обратно.
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Если же мы стараемся замечать больше хорошего, получаем удовольствие от жизни, дарим радость окружающим, то притянет ещё больше хорошего. Попробуйте поменять направление своих мыслей. Ищите позитивные моменты в любой ситуации. Наслаждайтесь каждым мгновением своей жизни» - пишет Анна.
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