Как пишет Politeka.net, на официальной странице телепрограммы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали сторис четвертой жены известного 55-летнего украинского певца Виктора Павлика 27-летней Екатерины Репяховой, где она рассказала поклонникам, что муж ее сильно обидел и она не знает, будут ли они продолжать отношения.

Напомним, что между Репяховой и третьей женой певца Ларисой Созаевой разгорелся конфликт. Екатерина даже подала в суд, потому что Созаева назвала ее "наглой тварью". К тому же, по словам четвертой жены Павлика, она пытается уничтожить ее бизнес в сети.

В комментариях поклонники обсудили скандал между супругами.

"А бумеранг никто не отменял, дорогая!", "Зачем на всеобщее обозрение выставлять личную жизнь? Сами на шею прыгают, а потом плачут", "У нее, кажется, что-то с головой беда", "Жизнь - это супермаркет, где в конце есть касса, на которой каждый должен расплачиваться за свой "корзину"...", "В каждой семье есть ссоры, не обязательно выставлять это на всю страну, никому не интересно", - написали в Сети.

Ранее Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика поделилась своей болью после их конфликта: "Никогда мне не было так...".

Напомним, что Репяхова после намека на расставание с Павликом поразила новостями: "Нашла у сынули...".

А еще Politeka сообщала, что "Пусть наблюдает вся страна": Репяхова внесла ясность в свои намеки на разрыв с Павликом.