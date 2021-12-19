Як пише Politeka.net, днями Катерина Репяхова поділилася фотографією в сльозах, зізнавшись, що її 55-річний чоловік образив її. Дівчина зазначила, що після цього вона не впевнена, чи залишиться вона разом з артистом. Вона додала, що опинилася «в цій війні» одна.
Наступного дня блогерка подякувала своїм шанувальникам за підтримку, зазначивши, що тепер майбутнє їхньої родини залежить від Віктора Павлика. Вона додала, що не хоче прикидатися, тому за ситуацією в їхній родині стежитиме вся країна.
Пізніше Катерина Репяхова опублікувала фото зі святкування півроку свого сина, поділившись хорошими новинами.
"Знайшла у синочка другий зуб", - підписала фото дівчина.
Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси"
Зірка "Жіночого кварталу" в купальнику дала спеку на жердині: "Ви просто пожежа"
Максим Тарапата після невдачі з "Холостячкою" Огневич заговорив про битву за любов: "Борись за Злату"
Еллерт після розставання з Мішиною показав, як готується до новорічних свят: "Що дарувати будете?"
Нова біда у "Холостячки" Мішиної, артистка розговорилася про хворобу: "Діватися нікуди..."
На фото Репяхова постала в ефектній чорній сукні. Виглядала вона чудово.
Нагадаємо, що Катерина Репяхова підкорила видом на вечірці у маленького сина: "Сама ніжність".
Як повідомляла Politeka, Репяхова в сльозах заговорила про розрив з Павликом, що сталося: "я в цій війні одна".
Також Politeka писала, що Катерина Репяхова після гучного скандалу заговорила про покарання: "хотіла, щоб люди дізналися правду".