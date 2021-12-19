Четверта дружина Віктора Павлика, блогерка Катерина Репяхова, яка народила йому сина Михайла, поділилася радісною новиною про маленького синочка.

Як пише Politeka.net, днями Катерина Репяхова поділилася фотографією в сльозах, зізнавшись, що її 55-річний чоловік образив її. Дівчина зазначила, що після цього вона не впевнена, чи залишиться вона разом з артистом. Вона додала, що опинилася «в цій війні» одна.

Наступного дня блогерка подякувала своїм шанувальникам за підтримку, зазначивши, що тепер майбутнє їхньої родини залежить від Віктора Павлика. Вона додала, що не хоче прикидатися, тому за ситуацією в їхній родині стежитиме вся країна.

Пізніше Катерина Репяхова опублікувала фото зі святкування півроку свого сина, поділившись хорошими новинами.

"Знайшла у синочка другий зуб", - підписала фото дівчина.

На фото Репяхова постала в ефектній чорній сукні. Виглядала вона чудово.

Нагадаємо, що Катерина Репяхова підкорила видом на вечірці у маленького сина: "Сама ніжність".

Як повідомляла Politeka, Репяхова в сльозах заговорила про розрив з Павликом, що сталося: "я в цій війні одна".

Також Politeka писала, що Катерина Репяхова після гучного скандалу заговорила про покарання: "хотіла, щоб люди дізналися правду".