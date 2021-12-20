Дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова записала тривожне відео, розкривши, як почувається після розладу у відносинах з чоловіком.

Як пише Politeka.net, блогерка поділилася новими кадрами у своїх сторіз.

Раніше 27-річна Репяхова на всю країну зізналася, що вони з 55-річним Павликом посварилися. Дівчина не розкривала точну причину сварки, проте про неї можна здогадатися по її вельми недвозначним натяків в постах.

Так, Репяхова заявляла, що чоловік її образив, залишивши одну в "цій війні". Нескладно здогадатися, що "війною" блогерка могла назвати свої публічні розбірки з Ларисою Созаєвої – колишньою дружиною Віктора Павлика, на яку Репяхова подала до суду через образи.

Сам співак при цьому з самого початку конфлікту стверджував, що не хоче брати участь в розбірках. Ймовірно, така його позиція не влаштовує Репяхову. Дівчина навіть заявила, що не впевнена, чи будуть вони зі співаком разом після такої образи.

У своїх нових сторіз Репяхова показала, як пізно вночі їхала по дорозі. Вона слухала сумну музику і явно розмірковувала про конфлікт з чоловіком.

"Ніколи мені не було так погано", - зізналася Репяхова в підписі до кадрів.

Нагадаємо, Репяхова після натяку на розставання з Павликом вразила новинами.

Як повідомляла Politeka, Репяхова внесла ясність у свої натяки на розрив з Павликом.

Також Politeka писала, що заплакана Репяхова заговорила про розрив з Павликом і натякнула на причину.