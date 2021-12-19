Нова Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова після заяв про кризу в сімейних відносинах продовжує виносити сміття з хати.

Як пише Politeka.net, спочатку дружина і концертний директор Віктора Павлика Катерина Репяхова в Instagram Stories розповіла про розбрат з чоловіком зі сльозами на очах.

"Мене дуже образив мій чоловік. І я не впевнена, що ми після цього будемо з ним разом. Я в цій війні одна!», — розповівши Катерина.

19 грудня в Instagram Stories дівчини з'явилися нові кадри.

Тепер Катерина на плаче.

«Я ніколи нічого не роблю імпульсивно і зараз я не шкодую, що виставила цю Stories», - каже дружина Віктора Павлика.

Репяхова підтвердила, що її сім'я переживає важкий період, і вона не знає, чим все обернеться.

"Це вже відповідальність Віктора Франковича, як він буде виходити з цієї ситуації, але в будь-якому випадку, робити вигляд, що все добре, мені б не хотілося. Мені хотілося бути чесною, як є, так є, нехай спостерігає вся країна. Хтось явно намагається зробити нам погано, але побачимо, чим це все закінчиться", - розповіла Катерина Репяхова.

Причиною розбрату в родині стало те, що Віктор Павлик не підтримав наміри Катерини Репяхової судитися з колишньою дружиною зірки - Ларисою Созаєвої.

Раніше Politeka писала, що Молода дружина Віктора Павлика підкорила видом на вечірці у шестимісячного сина:"Сама ніжність".

Нагадаємо, що трагедія зірвала весілля Віктора Павлик з Репяховой: фото нарядів і на коли перенесли торжество.

А ще Politeka повідомляла, що Репяхова показала обличчя шестимісячного сина від 55-річного Віктора Павлика: "Плачу...".