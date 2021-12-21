Культовая украинская актриса Ольга Сумская и ее муж, актер и певец Виталий Борисюк, похвалились престижными наградами, впечатлив других знаменитостей.

Как пишет Politeka.net, о своих новых успехах Сумская рассказала в Инстаграм. В новой публикации актриса написала о том, что они стали обладателями наград Общенациональной Премии года «Імперія краси».

Так, Борисюку вручили статуэтку за победу в номинации «Открытие года», а Сумской – «За весомый вклад в украинское кинопространство».

Актриса опубликовала серию фото, на которых они с мужем позировали со своими статуэтками.

«Чрезвычайно приятно в день святого Николая получить такую почетную награду от Общенациональной Премии года «Імперія краси». Счастливы и дальше даровать радость творчества нашим зрителям вместе с Виталием», - написала Сумская.

Ее пост впечатлил ведущих Владимира Остапчука и Лесю Никитюк, которая тут же поздравила пару. Украинцы также не отставали.

«Мои поздравления! Есть чудеса на свете», «Оля Сумская поздравляю вас с вручением оскара желаю вам крепкого здоровья счастья, добра всего лучшего в жизни», «Спасибо, что Вы гордость страны, спасибо вашей семье», «Да только пиарится по всем шоу», «Поздравляю вы их заслужили», - пишут люди.

Отметим, ранее Борисюк решил продемонстрировать свои вокальные данные на шоу «Голос країни». Актер доказал, что умеет петь, однако до финала шоу так и не дошел.

Напомним, Ольга Сумская с укладкой и макияжем помолодела на съемках сериала.

Как сообщала Politeka, 55-летняя Сумская в маленьком боди и ботфортах доказала, что не хуже молодых актрис.

Также Politeka писала, что Сумская прижалась к известному режиссеру и заинтриговала заявлением.