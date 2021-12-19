Как передает Politeka.net, Ольга Сумская считается довольно известной и востребованной актрисой - в этом году звезда не только возобновила театральную деятельность, но и успела сняться в нескольких новых сериалах.
Ольга Сумская часто ходит в салон красоты, однако совсем не для того, чтобы сделать уколы красоты. Исполнительница обожает домашние маски и разные косметические средства, поэтому пользуется ими максимально часто.
Также звезда ходит на пробежки с домашним любимцем по вечерам и активно следит за питанием. Как можно заметить на кадрах, даже в простом боди и черных ботфортах звезда будет выглядеть очень привлекательно.
Ранее актриса опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Ольга Сумская показала, как она выглядела, когда ей было 19 лет. Стоит отметить, что телеведущей сейчас 55 лет.
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"Это я стою мечтательная, 19-летняя студентка театрального на студии Довженко… Фотограф подловил хороший момент… Вышла после кинопробы и загадываю желания… Я очень часто ходила на пробы тогда… Но режиссеры чаще на хорошие роли утверждали московских и прибатийских артисток. Одно - я всегда верила в себя и была настойчивой..Да я и сейчас такая", — рассказала Ольга Сумская.
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