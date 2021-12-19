Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, звезда театра, кино и сериалов Ольга Сумская часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась закулисными кадрами со съемок сериала, на которых показала, как над ней поработали стилисты.

На кадрах в сторис Ольгу можно увидеть сначала в кресле парикмахера, который колдует над ее волосами. Мастер по имени Сергей стоит позади актрисы и едва попадает в кадр, он все время поправляет ее роскошные локоны. К слову, артистка просто в восторге от своей прически.

Также Сумская показала снимок, на котором она при полном параде и в красивом свете. Перед камерой она появилась в стильном черном пиджаке, ее волосы красиво уложены, а на лице аккуратный макияж и милая улыбка. Надо сказать, что актриса выглядит просто потрясающе, молодо и свежо.

"Съемки сериала Алмаз", - подписала кадр Ольга Сумская.

Напомним, 55-летняя Сумская в маленьком боди и ботфортах доказала, что не хуже молодых актрис: кадры.

Как сообщала Politeka, Сумская прижалась к известному режиссеру и заинтриговала заявлением: "Я даже боюсь...".

Также Politeka писала, что Сумская ищет счастливчика среди украинцев, которого прокатит на Майбахе: "Представляете?".