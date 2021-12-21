Как пишет Politeka.net, Влад и Лилия Ямы поделились новыми кадрами в Инстаграм. В преддверии нового года семейство решило устроить фотосессию, в которой приняли участие все.
Недавно в доме Ям появился новый член семьи – щенок породы пушон по кличке Ламба. В этой фотосессии малышка позировала вместе с Владом, Лилией и их сыном Леоном.
«Наконец-то сегодня у нас будет семейная новогодняя фотосессия!», - произносит на новом видео жена Ямы, демонстрируя декорации в студии.
На руках она держала Ламбу, однако маленький Леон попросил, чтобы щенка передали ему.
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«Дайте мне собаку! Мне нужно», - произнес мальчик, и забрал Ламбу с собой.
Леон позировал первым на фоне большой горы подарков.
Сама Лилия фотографировалась в роскошном розовом платье с длинным подолом. Ее сын и щенок в это время играли в догонялки рядом прямо в кадре.
Напомним, Влад Яма живет в красивом доме под Киевом, как он выглядит внутри.
Как сообщала Politeka, судья "Танців з зірками" Яма в стильном наряде озадачил переменами во внешности.
Также Politeka писала, что жена Влада Ямы показала их нового члена семьи и поделилась откровением.