Известный украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма и его жена Лилия показали, что происходило за кадрами их семейной фотосессии в полном составе.

Как пишет Politeka.net, Влад и Лилия Ямы поделились новыми кадрами в Инстаграм. В преддверии нового года семейство решило устроить фотосессию, в которой приняли участие все.

Недавно в доме Ям появился новый член семьи – щенок породы пушон по кличке Ламба. В этой фотосессии малышка позировала вместе с Владом, Лилией и их сыном Леоном.

«Наконец-то сегодня у нас будет семейная новогодняя фотосессия!», - произносит на новом видео жена Ямы, демонстрируя декорации в студии.

На руках она держала Ламбу, однако маленький Леон попросил, чтобы щенка передали ему.

«Дайте мне собаку! Мне нужно», - произнес мальчик, и забрал Ламбу с собой.

Леон позировал первым на фоне большой горы подарков.

Сама Лилия фотографировалась в роскошном розовом платье с длинным подолом. Ее сын и щенок в это время играли в догонялки рядом прямо в кадре.

Напомним, Влад Яма живет в красивом доме под Киевом, как он выглядит внутри.

Как сообщала Politeka, судья "Танців з зірками" Яма в стильном наряде озадачил переменами во внешности.

Также Politeka писала, что жена Влада Ямы показала их нового члена семьи и поделилась откровением.