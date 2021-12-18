Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник является популярным украинским телеведущим, который сейчас снимается в "Україна має талант", "Холостячки" и "Холостяк". Звезда также ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом видео Григорий показал, как пустился в пляс под выступление одного из участников на шоу "Україна має талант". Получилось довольно эффектно и необычно.
"Сегодня вся страна будет танцевать, потому что узнает имена финалистов «Украина имеет талант»
Не пропустите самое грандиозное шоу страны!", - было написано под видео.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Средний размер пенсий в Украине изменился, в Кабмине озвучили подробности: "Увеличилась почти до..."
Тоня Матвиенко рассказала, что произошло между мамой и отцом, которого выгнали из дома: "Это же нормально"
"Кароль уже не формат?": Пономарев позвал Полякову и Никитюк, но "забыл" о Тине
Осадчая с Горбуновым показали, чем украсили свой роскошный особняк: "Единственная пара, которая..."
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"А вы - один из самых любимых ведущих", "Ну конечно готовы, это любимое шоу моей семьи", "Да ты жжешь!", "Гриша Молодец", "Гриша, ну ты даешь, так держать", "надеюсь в финале будет группа in team!а вы Гриша очень крутой танцор!".
Напомним, жена ведущего «Холостячки» Решетника показала, как подрос младший сын
А еще Politeka сообщала, что «Холостяк» Заливако подловил в гримерке Решетника в обтягивающем скафандре
Также Politeka сообщала, что "Холостяк" Заливако, Решетник и Притула в странном виде выставили себя на потеху