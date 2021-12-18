Ведущий "Україна має талант" и "Холостячки" Григорий Решетник показал, как зажигает во время съемок талант-проекта.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник является популярным украинским телеведущим, который сейчас снимается в "Україна має талант", "Холостячки" и "Холостяк". Звезда также ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео Григорий показал, как пустился в пляс под выступление одного из участников на шоу "Україна має талант". Получилось довольно эффектно и необычно.

"Сегодня вся страна будет танцевать, потому что узнает имена финалистов «Украина имеет талант»

Не пропустите самое грандиозное шоу страны!", - было написано под видео.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"А вы - один из самых любимых ведущих", "Ну конечно готовы, это любимое шоу моей семьи", "Да ты жжешь!", "Гриша Молодец", "Гриша, ну ты даешь, так держать", "надеюсь в финале будет группа in team!а вы Гриша очень крутой танцор!".

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