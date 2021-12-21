Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно рассталась с победителем "Холостячки" Александром Эллертом, рассказала о своих доходах. Информацией о заработках и лучшем партнере на съемочной площадке актриса поделилась в интервью Александре Кучеренко в шоу "Утро в большом городе".
Так, по словам Ксении за один съемочный день в Украине можно заработать от 500 до 1000-1200 долларов. Самый большой гонорар звезда получила за съемки в сериале "Клятва врача", на это сумму, как призналась актриса, можно было бы купать автомобиль.
Также Мишина рассказала, что после съемок в реалити шоу "Холостячка", где она была главной героиней, ее гонорар как актрисы вырос на 50%. Кроме того, звездная красотка удивила признанием о том, сколько денег в месяц она хотела бы иметь, чтобы чувствовать себя комфортно. "Было бы неплохо, если 10 тысяч долларов", - отметила артистка.
Ксения также удивила словами о том, что лучшим партнером на съемочной площадке считает победителя "Танців з зірками" актера Артура Логая.
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Напомним, "Холостячка" Мишина призналась, как испытывала боль из-за своей красоты: "Долгое время я просто…".
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