Актриса Ксения Мишина, которая сейчас судит проект "Україна має талант", показала себя и рассказала о болезни.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина после съемок в шоу "Холостячка" стала новой судьей шоу "Україна має талант". Недавно звезда дала интервью Кате Осадчей, когда отдыхала в ОАЭ. Как оказалось, Ксения решила разойтись с победителем "Холостячки" Александром Эллертом. Также Мишина призналась, что не употребяет уже некоторое время алкоголь. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Ксения была в куртке и шапке, а также надела свитер. Звезда снимала сама себя, рассказав о своем самочувствии и съемке.

"Доброе утро друзья. Я уже на работе. Сегодня снимаем далеко-далеко за Киевом. Я немного разболелась. Чувствую себя какашуней. Но деваться некуда, желаю всем здоровья и прекрасного дня. Берегите себя", - сказала Ксения.

"Друзья, вы вчера спрашивали по поводу моих сторис. Это мы с Женей вели мероприятие, ну как вели, были причастны к ведению", - рассказала о прошлых сторис звезда.

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