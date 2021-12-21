Бывшая солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, решила рассказать, откуда у нее деньги на содержание себя и двоих детей.

Слава Каминская выступала в составе группы "НеАнгелы" 15 лет, пишет Politeka.net. Однако коллектив распался и сейчас звезда строит сольную карьеру. Певица уже выпустила несколько песен и клипов.

В новом интервью Кате Осадчей в программе "Світське Життя" артистка рассказала, что она зарабатывает меньше, чем тратит.

На вопрос ведущей, кто ей помогает, Слава Каминская ответила, что у нее есть спонсор и бывший муж, отец двоих детей, кроме того, есть и другие доходы.

"Я же 15 лет работала, я смогла отложить себе. У меня есть недвижимость - квартиры", - поделилась звезда и рассказала, что сейчас сдает жилье.

"Я не могу тебе сказать, что очень много получаю с тех квартир, но они есть и это очень хорошо", - поделилась певица, и раскрыла число - в ее собственности пять квартир. Осадчая удивилась, мол, неплохо певица заработала.

"Послушай, когда кто-то тратил свои деньги, я тратила деньги своих мужей", - с улыбкой добавила Слава Каминская.

Отметим, у Славы Каминской двое детей от пластического хирурга Эдгара Каминского, с которым она развелась в 2019 году.

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