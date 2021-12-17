Известная певица Слава Каминская рассказала, какие у нее теперь отношения с бывшей коллегой по группе "НеАнгелы" Викторией Смеюхой.

Как сообщает Politeka.net, певица Слава Каминская, которая после распада группы "НеАнгелы" активно начала сольную карьеру, рассказала о своих отношениях с бывшей коллегой Викторией Смеюхой. В комментарии изданию Viva артистка отметила, что не хочет видеть Вику после скандала, который недавно разгорелся и тех обвинений, которые ей пришлось выслушать.

"Слава Богу, я теперь свободна. Это все, что я могу сказать", - отрубила Каминская в закулисье концерта "Музыкальной платформы", где ее песня "Слава Богу" получила награду.

Встретить Смеюху на этом мероприятии Славе не удалось, так как их выступления были в разное время. К тому же певица призналась, что не желает видеть бывшую коллегу.

"Я ненавижу подлость!", - сказала Каминская и добавила, что не воспринимает людей, которые "выезжают за счет другого".

Тем временем в светской тусовке среди коллег-артистов бытует мнение, что скандал между Смеюхой и Каминской всего лишь пиар, который, к тому же выгоден им обеим.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" похвасталась достижениями после скандала со Смеюхой: "Подарила мне первую...".

Как сообщала Politeka, Смеюха после конфликта с Каминской нарвалась на Лесю Никитюк: "Отдала!".

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