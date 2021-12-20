Известный украинский хореограф и судья шоу «Україна має талант» Евгений Кот показал, как закаляется в морозы прямо под снегом, и обратился к украинцам.

Как пишет Politeka.net, танцор поделился новыми кадрами в своем Инстаграм. Кот решил показать своим подписчикам, что ему совсем не страшен холод.

На коротком видео танцор показал себя стоящим на улице ночью. Судя по забору на заднем плане, Кот вышел во двор своего дома. С неба сыпал снег, однако хореографа это ничуть не смущало: он показывал себя по пояс, однако никакой одежды на нем видно не было.

Судя по словам Кота, таким образом он закаляется.

«Всем, кто закаляется, всем привет! И всем классного вечера!», - обратился танцор к украинцам.

Позже Кот поделился в Инстаграм еще одним постом, в котором рассказал, что они с женой, Натальей Татаринцевой, еще не успели приготовить дом к Новому году.

«Хочется, чтобы эти все дни были в прекрасной атмосфере! Но мы пока немного заняты, даже еще не поставили елку. Уверен, что вас елка уже давно установлена», - написал танцор.

Он поделился снимком, на котором позировал в пижамных штанах, а его супруга – в шортиках и кружевном лифчике.

Украинцы не смогли пройти мимо.

«Очень атмосферно», «Какие вы очаровательные», «Невероятно красивое фото», «Я влюблена в вашу пару! Оставайтесь такими всю жизнь!», «Сказка и волшебство вокруг, фото супер», - пишут люди.

Напомним, судья "Україна має талант" Кот растаял в объятиях жены-красотки.

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