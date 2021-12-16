Хореограф и танцор Евгений Кот, которого пригласили в новом сезоне "Україна має талант" судьей вместе с партнершей по "Танцях з зірками" Ксенией Мишиной, показал, как проводит время с любимой.

Евгений Кот уже несколько лет женат на четырехкратной чемпионке мира по танцам на пилоне – Наталье Татаринцевой, пишет Politeka.net. Пара старается побольше проводит времени вместе, хотя их графики очень насыщенные.

Хореограф в новом посте показал на публику нежности с любимой брюнеткой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Пара позировала возле окна, украшенного елками. Женя Кот обнимал и целовал жену.

"Немножко новогодней нежности вам в ленту)🤍", - написал танцор.

За пять часов публикация собрала более 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Какие вы красивые!🔥😍", "Это самое красивое видео, которое я сегодня видела", "Вы очень красивая пара 😍", "какие вы милые 😍 очень нежное видео ❤️", "Берегите друг друга, ребята", "Сколько любви и нежности в этом видео😍", - написали пользователи Сети.

Отметим, Евгений Кот и Наталья Татаринцева поженились в 2019 году на тихоокеанском острове Муреа, который расположен неподалеку Таити.

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