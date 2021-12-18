Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился на шоу "Танці з зірками", где выходил на паркет с актрисой Ксенией Мишиной. Через несколько месяцев они смогли одержать победу, а сейчас они стали новыми судьями шоу "Україна має талант.

Так, на этот раз хореограф опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Евгений Кот целует свою жену Наталью Татаринцеву. Супруги умиляют видом в объятиях друг друга в домашней атмосфере.

"Где-то рядом Рождество", — пишет Евгений Кот.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Милое фото, совсем скоро праздник", "Еще совсем немного", "Классное такое фото", "Красота и гармония", "Котики", "Какие же вы красивые, вы просто лучший пример пары", "Очень милое и замечательное фото", "Хорошенькие, красивенькие, нежные, котята. С наступающими Вас, счастья Вам и исполнения желаний!".

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