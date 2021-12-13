Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram известный украинский хореограф, победитель шоу "Танці з зірками" и судья нового сезона "Україна має талант" Евгений Кот показал поклонникам свою ежедневную рутину, засветив большую гардеробную.
Так, Кот снял поклонникам, как он вечером готовится ко сну, а на фоне была громадна гардеробная комната со многими костюмами.
"Хотел уже лечь в постель, и вспомнил, что надо вымыть свой фейс после съемок. Оооох... Не люблю я снимать макияж... Как вы девушки делаете это каждый день...? Уверен, что имеете секретики, надо спросить у жены)))", - написал Евгений Кот.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
"Начал проваливаться": появились кадры серьезного ЧП в центре Киева, движение перекрыто
Как украинцы будут отдыхать в декабре и январе, официальный список выходных: "Три раза по..."
Платежки за отопление и горячую воду изменятся уже в декабре: что надо знать украинцам
В Киеве прощаются с молодым политиком, детали трагедии: "Строго запрещено нести венки"
Как видим, судья шоу "Україна має талант" уже готовился ко сну и был в красивой пижаме.
Напомним, что Кот в 2018 году женился на гимнастке и танцовщице Наталье Татаринцевой в 2019 году. Пара познакомилась на одном из сезонов шоу "Україна має талант", в котором Наталья участвовала, а Евгений был режиссером-постановщиком номеров.
Ранее Politeka писала, что "Україна має талант": парень с редким даром заставил Притулу и Ефросинину вздрогнуть от ужаса.
Напомним, что Притула, Кот и Мишина резко оборвали выступление участника "Україна має талант": "мы не готовы слушать...".
А еще Politeka сообщала судья "Україна має талант" Евгений Кот с женой покинул Киев из-за проблем со здоровьем: кадры из аэропорта.