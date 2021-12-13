Известный украинский хореограф и судья шоу "Україна має талант" Евгений Кот показал поклонникам большую гардеробную комнату и обратился за советом.

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram известный украинский хореограф, победитель шоу "Танці з зірками" и судья нового сезона "Україна має талант" Евгений Кот показал поклонникам свою ежедневную рутину, засветив большую гардеробную.

Так, Кот снял поклонникам, как он вечером готовится ко сну, а на фоне была громадна гардеробная комната со многими костюмами.

"Хотел уже лечь в постель, и вспомнил, что надо вымыть свой фейс после съемок. Оооох... Не люблю я снимать макияж... Как вы девушки делаете это каждый день...? Уверен, что имеете секретики, надо спросить у жены)))", - написал Евгений Кот.

Как видим, судья шоу "Україна має талант" уже готовился ко сну и был в красивой пижаме.

Напомним, что Кот в 2018 году женился на гимнастке и танцовщице Наталье Татаринцевой в 2019 году. Пара познакомилась на одном из сезонов шоу "Україна має талант", в котором Наталья участвовала, а Евгений был режиссером-постановщиком номеров.

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