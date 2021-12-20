Выступление эффектного Тигра на популярном шоу «Маска» не оставило равнодушным украинцев, которые продолжают обсуждать номер даже после того как личность артиста раскрыли.

Как пишет Politeka.net, кадры с номером Тигра появились на странице «Маски» в Инстаграм. В прошлом выпуске шоу стало известно, что в этом костюме скрывался Сергей Бабкин. Многих украинцев это сильно удивило.

«Вчера мы узнали, что под маской Тигра скрывался Сергей Бабкин. Нет слов, чтобы описать восторг от его выступления! Готовы просматривать и слушать вечно. Это прекрасно», - говорится в подписи к посту.

На кадрах можно увидеть, как Бабкин в костюме демонстрирует свое умение изменять голос. Для его номера также на сцену вышел гимнаст, который удивлял зрителей навыками, крутясь в светящемся обруче.

Украинцы бурно обсуждают выступление.

«Один из самых хороших номеров вчера жаль Тигр не прошел в финал…. Он был достоин!», «Это было невероятно невозможно было оторвать глаз от телевизора», «Вот как бывает? Я вроде и не фанат Бабкина, но фанатка Тигра», «Нужно это песню в исполнении Бабкина выпустить, намного круче чем оригинал», - пишут люди.

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