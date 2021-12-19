Как сообщает Politeka.net, популярный исполнитель Сергей Бабкин, которого в роли Тигра разоблачили на шоу "Маска" в прошлом эфире, решил поделиться впечатлениями от участия и показал закулисье съемок шоу. На своей странице в Instagram музыкант опубликовал видео, в котором можно увидеть, как проходила подготовка к эфирам, как одевался костюм, как записывались песни, а также там есть фрагменты его выступлений.

По словам Сергея, участие в "Маске" стало для него удивительным экспериментом. "И наконец можно признаться, что под маской Тигра всё это время был я. Я, как актер, всегда с жадностью и азартом погружаюсь в эксперименты. И проект "Маска" как раз стал удивительным экспериментом, в который я окунулся с головой", - поделился артист.

Он также признался, что самое сложное, это было изменить голос для исполнения песен на сцене проекта. "Мне долгие годы казалось, что в моем голосе нет изюминки, по которой меня можно отличить от других голосов. Но последние лет пять только и слышу, да и сам признал, что даже с закрытыми глазами можно узнать "тембр Бабкина", - говорит певец.

"Спасибо @maskaukrainetv за этот путь длиною в несколько месяцев! Это ещё один жизненный опыт в копилку моей души!", - подытожил Бабкин.

Напомним, В шоу "Маска" рассекретили сразу три звезды: кто покинул эфиры в шаге от финала.

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