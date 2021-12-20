Как сообщает Politeka.net, популярный украинский певец и звездный детектив шоу "Маска" Олег Винник растрогал словами, обращаясь к участнику Обезьяне на проекте. Кадры с артистом опубликовали на странице шоу "Зірковий шлях" в Instagram.
В ролике видно, что Винник встал со своего места за столом детективов и даже подошел к Обезьяне, успокаивая ее.
"Мала, не волнуйся, я с тобой! Я тебя не покину никогда, поняла! Я за тебя всегда! Да, кицюня, хлопай, хлопай, радуйся, радуйся, у тебя красивое платьице. Ты звездочка моя! Все, держись, держись! Не расстраивайся, все будет хорошо. Это я, твой Олег. Не расстраивайся", - говорит Винник Обезьяне.
"От слов Олега Винника тает сердце. Звездный детектив шоу МАСКА @maskaukrainetv знает, как правильно поддержать. Ставьте + в комментариях, если согласны, что слова @olegg.vynnyk бесценны". Растроганные поклонники тут же принялись комментировать видео с Олегом Винником на шоу "Маска".
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента
В реанимации остановилось сердце знаменитого актера: госпитализировали прямо со съемок
Тоня Матвиенко рассказала, что произошло между мамой и отцом, которого выгнали из дома: "Это же нормально"
Новая беда у "Холостячки" Мишиной, артистка разоткровенничалась о болезни: "Деваться некуда..."
Напомним, Винник в образе "крутого мачо" обратился к украинцам: "Будем очищать свои души".
Как сообщала Politeka, Олег Винник соблазнил видом своих "волчиц" на шоу "Маска": "Местный шуга дэди".
Также Politeka писала, что Винник, сгорая от волнения, попросил помощи у поклонников: "Давайте...".