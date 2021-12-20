Как сообщает Politeka.net, популярный украинский певец и звездный детектив шоу "Маска" Олег Винник растрогал словами, обращаясь к участнику Обезьяне на проекте. Кадры с артистом опубликовали на странице шоу "Зірковий шлях" в Instagram.

В ролике видно, что Винник встал со своего места за столом детективов и даже подошел к Обезьяне, успокаивая ее.

"Мала, не волнуйся, я с тобой! Я тебя не покину никогда, поняла! Я за тебя всегда! Да, кицюня, хлопай, хлопай, радуйся, радуйся, у тебя красивое платьице. Ты звездочка моя! Все, держись, держись! Не расстраивайся, все будет хорошо. Это я, твой Олег. Не расстраивайся", - говорит Винник Обезьяне.

"От слов Олега Винника тает сердце. Звездный детектив шоу МАСКА @maskaukrainetv знает, как правильно поддержать. Ставьте + в комментариях, если согласны, что слова @olegg.vynnyk бесценны". Растроганные поклонники тут же принялись комментировать видео с Олегом Винником на шоу "Маска".

Напомним, Винник в образе "крутого мачо" обратился к украинцам: "Будем очищать свои души".

Как сообщала Politeka, Олег Винник соблазнил видом своих "волчиц" на шоу "Маска": "Местный шуга дэди".

Также Politeka писала, что Винник, сгорая от волнения, попросил помощи у поклонников: "Давайте...".