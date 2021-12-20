Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о семейной жизни с моделью и телеведущей Александрой Кучеренко.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко принимали участие в шоу "Танці з зірками" в 2017 году, передает Politeka.net. А спустя два года пара неожиданно объявила о том, что поженилась.

Роман пары начался намного раньше проекта. По словам супругов, шоу стало испытанием на прочность их отношений, ведь они чуть не разошлись, но все закончилось хорошо.

Даже во время локдауна, когда было зарегистрировано много разводов, пара смогла сберечь свою любовь.

"На семейную жизнь карантин никак плохо не повлиял, наоборот — дал возможность классно побыть вместе и очень долго. У нас такого не было, чтобы семь месяцев мы не расставались ни на один день", - рассказал Дима Комаров, слова которого опубликовали в группе журнала Viva.ua.

За четыре часа публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев.

"Суперпара❤️", "Лапочки))", "Счастья вам ребята. 😍Берегите друг друга и свое счастье. 😍", "Красивая Саша", "Очень приятно смотреть. Пусть они всегда будут счастливы ❤️", - написали пользователи Сети.

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