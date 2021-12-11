В сети показали, как за 11 лет изменился известный журналист и телеведущий, который ведет программу "Мир Наизнанку" - Дмитрий Комаров.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Комаров является известным телеведущим и журналистом. Он прославился благодаря своему участию в программе "Мир наизнанку", где показывает украинцам разные страны и их особенности.

Так, на этот раз на странице телеканала "1+1" в Инстаграм опубликовали новые фото. На кадрах показали, как Дмитрий Комаров изменился за 11 лет, которые ведет программу "Мир Наизнанку" вместе со своим коллегой - Александром Дмитриевым.

"Сегодня программе «Мир наизнанку» исполняется 11 лет! Сколько стран зрители увидели вместе с Дмитрием Комаровым и Александром Дмитриевым

И сколько всего еще впереди! Поздравляем!", — пишут на аккаунте.

Поклонники передачи оставили ему множество комментариев: "Обожаю Комарова, его невозможно не смотреть, и пусть ликует жена, он действительно любимчик!!! Просто умничка, лайки ему за всё".

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