38-летний Комаров сделал новый пост у себя в Инстаграм, в котором поделился успехами, передает Politеka.net.
Комаров получил первое место в номинации «Амбасадор #МандруйУкраїною» на Ukraine Tourism Awards 2021. Но получила награду его супруга, модель Александра Кучеренко, так как сам путешественник сейчас находится в солнечном Эквадоре, названном так из-за своего расположения на экваторе.
Комаров анонсировал последний выпуск осеннего сезона "Мир наизнанку" в Эквадоре, в котором раскрыл правду о бананах, большинство из которых поступают в нашу страну именно из Южной Америки.
"90% бананов на полках наших магазинов – из Эквадора. В этом выпуске покажу всю изнанку производства бананов, которые мы едим. Я буду лично закрывать контейнер, который отправляется в Одессу (кто-то из вас наверняка покупал бананы из ящика, который я запаковывал) Но главное - мы не просто покажем, как выращивают бананы, а расскажем, какие из них безопасны. Есть плантации, которые нарушают стандарты, применяя чрезмерное количество пестицидов (химикатов). Как отличить полезный банан от вредного? Расскажем в мельчайших деталях", - пообещал путешественник.
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