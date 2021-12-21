Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша и возлюбленная "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан поделилась на своей страничке в Instagram очаровательным фото. На снимке девушка запечатлена в спальне, она уютно умостилась в постели.

Как видно, перед камерой Анна появилась, укутавшись в белое одеяло. Причем не понятно, есть ли на ней хоть какая-то одежда кроме белоснежных носочков. Однако, посмотреть есть на что – своими бесконечно длинными идеальными ногами красотка просто сводит с ума не только возлюбленного, но и поклонников. В руке Аня держит бокал вина, сквозь который игриво смотрит в объектив.

В подписи к публикации Богдан написала: "Новый год – это момент, когда за столом собираются самые дорогие люди. Поэтому в этот момент хочется разделить с ними самое лучшее: душевные разговоры, любимые с детства блюда и бутылочку хорошего вина". Поклонники тут же принялись комментировать снимок: "Классное фото", "Очень шикарное фото", "Класс", "Праздник приближается", "С наступающим!", "Супер", "Красивая", "Огонь".

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