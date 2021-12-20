Украинцев готовят к новогоднему выпуску шоу "Маска", постепенно раскрывая новых героев - зрителей просят угадать, кто скрывается в разных костюмах - в этот раз в Новогоднем Шарике.

Шоу "Маска" приобрело большую популярность, поэтому зрителям приготовили сюрприз - новогоднюю ночь они также проведут в компании новых героев, передает Politeka.net.

В этот раз на Инстаграм-странице шоу опубликовали фото Новогоднего Шарика.

"Яркий Новогодний Шарик – новая героиня самого хорошего шоу «Новогодняя Маска»! 😍

«Буду вашей главной загадкой, ведь из всех частей моего тела вы сможете увидеть только пальцы на руках и ножках. Однако и они укрылись в полосатом комбинезоне», – отметила Новогодняя Шарик.

Как вы думаете, кто может прятаться в этом костюме?", - говорится в посте.

"Хммм. Очень интересно кто же там 🤔🤔🤔", "Классная маска 🔥🙌👏. Это Джерри Хейл или Вика Смеюха или Тоня Матвиенко", "Тина Кароль", "Оксана Байрак", "Надо послушать сначала как поет", "Невероятная красота", - написали пользователи Сети.

Отметим, начало "Новогодней Маски" будет 31 декабря в 20:00. Известно, что в одном из костюмов на сцену выйдет украинская певица Тина Кароль.

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