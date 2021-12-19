Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий и ведущий "Маски" Владимир Остапчук поделился в своем Instagram забавным роликом, на котором показал, что ему принес Святой Николай. Шоумен снял на видео, как заходит в комнату, подходит к кровати и резко поднимает подушку. При этом он весело напевает себе под нос: "Святой Николай. Святой Николай".
Когда подушка сорвана с места, веселая песенка тут же прерывается на полуслове, все из-за увиденного под подушкой. Похоже, Вова был не очень послушным мальчиком, и Святой Николай принес ему под подушку молоток. Правда, это не инструмент для забивания гвоздей, а кухонный молоток, которым обычно отбивают мясо.
Остапчук берет в руки свой подарок, показывает свое разочарованное лицо и говорит: "Даже не розгу?". Поклонники просто в восторге от этого веселого видео, его тут же начали бурно обсуждать в комментариях.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Заплаканная Репяхова заговорила о разрыве с Павликом и намекнула на причину: "Я в этой войне одна"
В реанимации остановилось сердце знаменитого актера: госпитализировали прямо со съемок
"Не пытайтесь": Мартыновская при всех осадила самоуверенную участницу "Мастер Шеф"
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Напомним, Ведущий "Маски" Остапчук в нелепом костюме вместе с Поляковой и Винником насмешил публику: "Вы там поосторожнее...".
Как сообщала Politeka, Ведущий "Маски" Остапчук показал, как живут его родители, разозлив маму: "Так, Вова!".
Также Politeka писала, что Остапчук показал роскошный интерьер их с Горняк нового дома: "Настоящий камин, комод для антиквариата и...".