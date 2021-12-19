Известный телеведущий Владимир Остапчук хотел похвастаться подарком на День святого Николая, но что-то пошло не так.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий и ведущий "Маски" Владимир Остапчук поделился в своем Instagram забавным роликом, на котором показал, что ему принес Святой Николай. Шоумен снял на видео, как заходит в комнату, подходит к кровати и резко поднимает подушку. При этом он весело напевает себе под нос: "Святой Николай. Святой Николай".

Когда подушка сорвана с места, веселая песенка тут же прерывается на полуслове, все из-за увиденного под подушкой. Похоже, Вова был не очень послушным мальчиком, и Святой Николай принес ему под подушку молоток. Правда, это не инструмент для забивания гвоздей, а кухонный молоток, которым обычно отбивают мясо.

Остапчук берет в руки свой подарок, показывает свое разочарованное лицо и говорит: "Даже не розгу?". Поклонники просто в восторге от этого веселого видео, его тут же начали бурно обсуждать в комментариях.

Напомним, Ведущий "Маски" Остапчук в нелепом костюме вместе с Поляковой и Винником насмешил публику: "Вы там поосторожнее...".

Как сообщала Politeka, Ведущий "Маски" Остапчук показал, как живут его родители, разозлив маму: "Так, Вова!".

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