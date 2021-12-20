Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Алексей Завгородний, который после распада дуэта "Время и Стекло", где выступал с Надей Дорофеевой, продолжил работать в группе Mozgi.

«Улыбнёмся проходящему году😆 Для меня он был сложным, но сделал меня сильнее! Много разочарований, но и много удивительных людей, вдохновений и идей! Подарю себе и вам их в 22м», - написал артист.

Пост активно комментируют в Сети.

«Лёша, ты настоящее открытие. Человеческое. Ждём сольник», «Уверенна что Позитив выстрелит так же круто как Надя🔥 а может даже круче) очень ждём сольные песни», «Мы с тобой! любим тебя, спасибо тебе за этот год», - пишут в комментариях.

Напомним также, в этом году стало известно, что Позитив развелся со своей супругой Анной Андрийчук, котрая является лучшей подругой Насти Каменских. Алексей и Анна были вместе 13 лет.

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