Как пишет Politeka.net, украинская саблистка и олимпийская чемпионка Ольга Харлан в паре с Дмитрием Дикусаром дошла до финала проекта «Танці с зірками», где заняла второе место.
Ольга Харлан призналась, что танго, которое поразило многих, далось ей очень нелегко.
Хореографию поставил Дмитрий Дикусар. «… он верил в то, что можем это сделать, больше, чем я раз в 100 раз», - призналась олимпийская чемпионка.
«Мы умирали после каждого прогона. Я не могла запомнить шаги вообще, друзья! Вообще от слова совсем. После одной из репетиций, я зашла в гримерку, оторвала кусок картона от коробки, взяла ручку и, со злостью на себя, начала записывать хореографию. По шагам, своими словами. Просто хотела вбить себе в голову… Помню как после одного из прогонов, я сказала @alena_shoptenko : «Если сделаю это, то это будет очень круто!», на что она мне сказала: «КОГДА ты это сделаешь, это будет очень круто!» - поделилась саблистка.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
В ПЦУ заговорили об отмене важного поста следом за переносом Рождества: "Это действительно проблема"
Анджелина Джоли без косметики и в пальто обеспокоила небрежным видом на прогулке: кадры
Судья "Мастер шеф" Мартыновская эмоционально обратилась к украинцам: "Мои хорошие..."
Тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента
Ольга Харлан добавила, что постановка очень ее впечатлила.
«Когда @kulyafreedom рассказал нам идею постановки и поставил трек @alekseev_officiel , у меня пошли слёзы. Я начала чувствовать танец. Мне захотелось прожить его. Потому что это моя история. И мне хотелось ее рассказать. Это было в самую душу. А потом, во время эфира, когда я стояла уже на сцене и настраивалась, и до начала танца оставалась секунд 20, подошёл ко мне, и посмотрев прямо в глаза, сказал: «Харлан, раз…би этот паркет нах…!» И что, я вам могу сказать - это сработало на все 100%», - написала она.
Откровенный рассказ прокомментировал и Дмитрий Дикусар.
«Конечно, я не сомневался, Олькин! И очень хотел, чтоб ты собой гордилась! В итоге, у тебя всё получилось», - написал партнер Ольги Харлан.
Ранее сообщалось, Харлан после поражения в "Танцях з зірками" показала, как млеет на съемке: "Какая нежность"
Также, Харлан после поражения в "Танцях з зірками" наслаждается жизнью с красавцем-итальянцем: "Кто не знал..."
Politeka рассказывала, Харлан рассказала о своих заработках и на какие деньги сейчас живет: "Если я выигрываю турнир..."