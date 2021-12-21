Как пишет Politeka.net, украинская саблистка и олимпийская чемпионка Ольга Харлан в паре с Дмитрием Дикусаром дошла до финала проекта «Танці с зірками», где заняла второе место.

Ольга Харлан призналась, что танго, которое поразило многих, далось ей очень нелегко.

Хореографию поставил Дмитрий Дикусар. «… он верил в то, что можем это сделать, больше, чем я раз в 100 раз», - призналась олимпийская чемпионка.

«Мы умирали после каждого прогона. Я не могла запомнить шаги вообще, друзья! Вообще от слова совсем. После одной из репетиций, я зашла в гримерку, оторвала кусок картона от коробки, взяла ручку и, со злостью на себя, начала записывать хореографию. По шагам, своими словами. Просто хотела вбить себе в голову… Помню как после одного из прогонов, я сказала @alena_shoptenko : «Если сделаю это, то это будет очень круто!», на что она мне сказала: «КОГДА ты это сделаешь, это будет очень круто!» - поделилась саблистка.

Ольга Харлан добавила, что постановка очень ее впечатлила.

«Когда @kulyafreedom рассказал нам идею постановки и поставил трек @alekseev_officiel , у меня пошли слёзы. Я начала чувствовать танец. Мне захотелось прожить его. Потому что это моя история. И мне хотелось ее рассказать. Это было в самую душу. А потом, во время эфира, когда я стояла уже на сцене и настраивалась, и до начала танца оставалась секунд 20, подошёл ко мне, и посмотрев прямо в глаза, сказал: «Харлан, раз…би этот паркет нах…!» И что, я вам могу сказать - это сработало на все 100%», - написала она.

Откровенный рассказ прокомментировал и Дмитрий Дикусар.

«Конечно, я не сомневался, Олькин! И очень хотел, чтоб ты собой гордилась! В итоге, у тебя всё получилось», - написал партнер Ольги Харлан.

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