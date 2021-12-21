Роман Свечкоренко, который не стал победителем шоу "Холостячка", но смог запомниться поклонникам, теперь ведет блог о психологии в Инстаграм, в котором затрагивает темы саморазвития и взаимоотношений. Причем мужчина старается не так часто говорить о личных проблемах, передает Politeka.net.
Однако в этот раз Свечкоренко рассказал о неприятном происшествии и о том, как ему сломали руку.
«Рассказываю, что же произошло. На самом деле ситуация была такая, что сложно было не вмешаться. И мне кажется, любой человек на моем месте поступил бы также. Я так считаю. И так, мы идем с Богданом после катка, если это можно так назвать, ведь мы так и не покатались.
И наблюдаем со стороны конфликт. Каждый знает, как это выглядит: маты, крики, девушка кричит. Подходим ближе, стоят два здоровых мужика и не дают девушке проехать. При этом держат двери так, чтобы она не могла закрыть дверь.
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Мы и спрашиваем, что случилось? А нас посылают, мол идите нах*р отсюда. Я понимаю, что надо закрыть дверь девушке, чтоб она была в безопасности, подходим ближе. Я силой отодвигаю одного из них, пока Богдан стоял возле второго. Ну а дальше в ускоренном режиме. Произошла стычка, но успокоились они после того, как им дали отпор. И из-за того, что мы помогли девушке нам тоже пришлось ехать в отделение полиции.
В тот момент я еще не понимал, что у меня что-то с рукой» - высказался мужчина.
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