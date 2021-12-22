Известная актриса Радмила Щеголева, которая сыграла молчаливую Гелю в СВ-шоу с Андреем Данилко рассказала о трагедии, которая случилась после гастролей.

Как сообщает Politeka.net, актриса Радмила Щеголева, которая играла молчаливую Гелю с СВ-шоу с Данилко дала большое откровенное интервью на ютуб-канале Телеканал LIVE, в котором рассказала о трагедии, которая случилась в коллективе.

Оказалось, на гастролях в Сибири заболел звукорежиссер проекта, у него больше недели была повышенная температура. А по возвращению в Киев он попал в больницу, где умер через три дня. Эта трагедия повлияла и на саму Радмилу, которая уже в то время думала об уходе с проекта.

"Мы в Киев вернулись, и он умер через три дня в больнице. Просто умер человек", - поделилась воспоминаниями Щеголева.

Она также рассказала, что и это воспоминание о смерти звукорежиссера, и ее собственное плохое самочувствие во время концертов привели ее к решению об уходе из шоу.

Напомним, Геля из СВ-шоу призналась, что у нее на самом деле было с Данилко: "Благодаря ему…".

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