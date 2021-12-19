Так, 48-летний Данилко опубликовал в своем Инстаграм рекламный ролик двадцатилетней давности жвачки Dirol, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
По сюжету, рекламный агент рассказывает Данилко о будущих вариантах сценария: то Сердючке придется уворачиваться от страстного шпиона и змей, то выполнять трюки на крыльях аэроплана.
В какой-то момент Данилко остановил поток мыслей агента и заявил, что хочет быть самим собой.
"Возврат… Суббота!", - подписал ролик артист.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Средний размер пенсий в Украине изменился, в Кабмине озвучили подробности: "Увеличилась почти до..."
Влад Яма живет в красивом доме под Киевом, как он выглядит внутри: кухня-столовая и деревянные потолки
Оборвалась жизнь известной актрисы, запомнившейся ролью в "Иронии судьбы": "Светлая память"
"Кароль уже не формат?": Пономарев позвал Полякову и Никитюк, но "забыл" о Тине
Пользователи предались ностальгии вместе с Данилко, отметив, каким красивцем он был в молодости:
"Такой красивый, Андрей!👏🔥"
"Легенда!👏"
"Красавчик 😍"
"Эта реклама и сейчас бы была в тренде)) Андрей красивый, как весна❤️😍🔥"
Отметим, Данилко получил выгодные предложения сняться в рекламных роликах жвачки Dirol и мебели фирмы "Стерх" после триумфа "Рождественских встреч Верки Сердючки" в декабре 1997 года. Концерт проходил во Дворце "Украина" в Киеве, после которого последовала череда гастролей.
Напомним, Данилко удивил видом на снимке, где ему всего годик: "Котик сладкий"
Как сообщала Politeka, болезнь подкосила Андрея Данилко в самый неподходящий момент, выяснились детали
Также Politeka писала, что Верка Сердючка удивила видом на фото 17-летней давности: "Вы шикарны"