Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, всколыхнул публику архивным видео - и смех и слезы.

Так, 48-летний Данилко опубликовал в своем Инстаграм рекламный ролик двадцатилетней давности жвачки Dirol, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

По сюжету, рекламный агент рассказывает Данилко о будущих вариантах сценария: то Сердючке придется уворачиваться от страстного шпиона и змей, то выполнять трюки на крыльях аэроплана.

В какой-то момент Данилко остановил поток мыслей агента и заявил, что хочет быть самим собой.

"Возврат… Суббота!", - подписал ролик артист.

Пользователи предались ностальгии вместе с Данилко, отметив, каким красивцем он был в молодости:

"Такой красивый, Андрей!👏🔥"

"Легенда!👏"

"Красавчик 😍"

"Эта реклама и сейчас бы была в тренде)) Андрей красивый, как весна❤️😍🔥"

Отметим, Данилко получил выгодные предложения сняться в рекламных роликах жвачки Dirol и мебели фирмы "Стерх" после триумфа "Рождественских встреч Верки Сердючки" в декабре 1997 года. Концерт проходил во Дворце "Украина" в Киеве, после которого последовала череда гастролей.

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