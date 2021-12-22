Украинская актриса и жена продюсера студии «Квартал 95» Александра Божкова Анна Саливанчук, которая любит рассказывать о себе в сети и поучать поклонников жизни, снова обратилась к украинцам.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук часто показывает в Инстаграм самые разные кадры из своих новых фотосессий. Причем любит артистка также сопровождать разные посты своими размышлениями и выводами.

В этот раз Саливанчук заговорила об одном из важнейших умений счастливого человека – о способности благодарить. Себя, близких, случайных прохожих, обстоятельства, судьбу, мир. За каждую мелочь, за каждый вздох и даже за «плохое».

«Благодарность за все - это навык, который можно и нужно развивать. А как? Есть несколько секретов. Заведите дневник Благодарностей. Идеально, если для этого дела есть отдельная тетрадь, а записи ведутся от руки.

Но заметки на телефоне тоже подойдут. Вспомните и запишите минимум 3 благодарности себе за прошедший день. И минимум 3 благодарности другим людям, обстоятельствам или Богу» - высказалась Саливанчук и добавила, что многим следует повторить, и поиграть в “Игру Поллианны”.

Причем сопроводила новый пост звезда роликом с очередной фотосессии, в которой не обошлось без акцента на ее формах, которыми она очень гордится. Каждый раз в платьях Саливанчук делает один акцент – на зоне декольте.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" показала, как веселится в постели на праздники.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" рассказала украинцам, кто должен жить счастливо.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95", подчеркнув свои формы необычным нарядом, заговорила о бегстве.