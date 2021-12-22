Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук часто показывает в Инстаграм самые разные кадры из своих новых фотосессий. Причем любит артистка также сопровождать разные посты своими размышлениями и выводами.
В этот раз Саливанчук заговорила об одном из важнейших умений счастливого человека – о способности благодарить. Себя, близких, случайных прохожих, обстоятельства, судьбу, мир. За каждую мелочь, за каждый вздох и даже за «плохое».
«Благодарность за все - это навык, который можно и нужно развивать. А как? Есть несколько секретов. Заведите дневник Благодарностей. Идеально, если для этого дела есть отдельная тетрадь, а записи ведутся от руки.
Но заметки на телефоне тоже подойдут. Вспомните и запишите минимум 3 благодарности себе за прошедший день. И минимум 3 благодарности другим людям, обстоятельствам или Богу» - высказалась Саливанчук и добавила, что многим следует повторить, и поиграть в “Игру Поллианны”.
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Причем сопроводила новый пост звезда роликом с очередной фотосессии, в которой не обошлось без акцента на ее формах, которыми она очень гордится. Каждый раз в платьях Саливанчук делает один акцент – на зоне декольте.
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