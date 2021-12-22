Как передает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой спустя 13 лет брака. За это время они обзавелись двумя детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк. Также Владимир Остапчук ведет шоу "Маска" и "Співають всі".

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Владимир Остапчук часто общается со своими поклонниками в социальных сетях, где отвечает на самые интересные вопросы. У ведущего спросили, видится ли он с дочкой Эмилией от первого брака с Еленой Войченко.

"Конечно. Вот сегодня лепили снеговика. Она огромная умничка, которой я сильно горжусь. Не вся жизнь только в Сториз", — ответил Владимир Остапчук.

Напомним, Владимир Остапчук развелся со своей женой Еленой Войченко в 2020-ом году. У них не раз был скандал из-за того, что бывшая жена не дает ведущему видеться со своими детьми.

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