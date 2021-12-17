Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук обсудил с дизайнерами интерьер их с Кристиной Горняк нового дома, который они строят под Киевом.

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram ведущий популярных шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук рассказал поклонникам, что он вместе со второй женой Кристиной Горняк (Остапчук) встретилась с дизайнерами, чтобы обсудить интерьер их будущего дома. Напомним, что сейчас Владимир и Кристина живут в Киеве. Однако Остапчук некоторое время назад рассказал, что они с женой строят большой особняк под Киевом.

Так, на встрече с дизайнерами супруги обсудили, как их дом будет выглядеть в середине.

"В гостиной будет настоящий камин, фортепиано и мягкий/очень мягкий диван, чтобы плюхнуться, как в желе и смотреть Netflix", - рассказал ведущий.

Кроме этого, Остапчуки обсудили интерьер ванной и кухни, которые, кстати, продолжались дольше всего.

Также Владимир Остапчук показал поклонникам фото очень красивых проектов кухни и показал на фото-макете, как будет выглядеть их будущая гостиная. Там будет настоящий камин, стена из дерева и специальная полочка для коллекции ваз Кристины.

В столовой Остапчуки хотят поставить длинный стол и комод для антиквариата.

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