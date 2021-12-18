Как пишет Politeka.net, известный украинский шоумен Владимир Остапчук, который был ведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі", по дороге в Одессу решил заехать в гости к родителям, которые живут в его родном городе - Умань.
Так, в сторис в своем Instagram Остапчук показал поклонникам, как живут его родители. Как видим, к приезду телеведущего его мама приготовила борщ, но позировать на камеру отказалась.
"Так, Вова! Не буду я фотографироваться", - сказала мама Владимира Остапчука.
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Также ведущий "Маски" показал поклонникам свой подъезд и двор, в котором прошло его детство.
"Заехал к родителям, поел борща домашнего маминого. Это, кстати, мой подъезд и мой двор. Он за эти все годы не сильно изменился", - рассказал Владимир.
Ранее Politeka писала, что Остапчук показал роскошный интерьер их с Горняк нового дома: "Настоящий камин, комод для антиквариата и...".
Напомним, что жена Остапчука в роскошном платье пофасонила у нарядной елки: "Мое чудо!".
А еще Politeka сообщала, что ведущий "Поют все" Владимир Остапчук засветил свою новую тещу: "Приехали...".