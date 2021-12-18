Известный украинский ведущий Владимир Остапчук по дороге в Одессу заехал в гости в родной город Умань и показал как живут его родители, а также место, где провел детство.

Как пишет Politeka.net, известный украинский шоумен Владимир Остапчук, который был ведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі", по дороге в Одессу решил заехать в гости к родителям, которые живут в его родном городе - Умань.

Так, в сторис в своем Instagram Остапчук показал поклонникам, как живут его родители. Как видим, к приезду телеведущего его мама приготовила борщ, но позировать на камеру отказалась.

"Так, Вова! Не буду я фотографироваться", - сказала мама Владимира Остапчука.

Также ведущий "Маски" показал поклонникам свой подъезд и двор, в котором прошло его детство.

"Заехал к родителям, поел борща домашнего маминого. Это, кстати, мой подъезд и мой двор. Он за эти все годы не сильно изменился", - рассказал Владимир.

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