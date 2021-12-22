Как сообщает Politeka.net, популярный телеведущий, автор и ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров в интервью изданию Viva рассказал, как изменилась его жизнь работа после свадьбы с моделью Александрой Кучеренко.
Так, по словам Дмитрия, они с Сашей были знакомы давно, и она знала о его длительных экспедициях, но это не помешало их любви. Однако, когда они поженились, телеведущий начал менять свой график и уже не уезжал на полгода.
"С появлением Саши в моей жизни и особенно после создания семьи, конечно, я поменял свой график. Я не позволяю себе уезжать на шесть месяцев. Теперь еду на полтора-два месяца, стараюсь чаще возвращаться", - говорит Комаров.
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Он также добавил, что любит свою работу и не покинет ее, однако, они с женой ищут пути чаще видеться и быть вместе. Так, по возможности, Кучеренко прилетает к мужу в его командировки, и они путешествую уже вместе.
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