Известный телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров рассказал, как изменилась его жизнь и работа с появлением жены Александры Кучеренко.

Как сообщает Politeka.net, популярный телеведущий, автор и ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров в интервью изданию Viva рассказал, как изменилась его жизнь работа после свадьбы с моделью Александрой Кучеренко.

Так, по словам Дмитрия, они с Сашей были знакомы давно, и она знала о его длительных экспедициях, но это не помешало их любви. Однако, когда они поженились, телеведущий начал менять свой график и уже не уезжал на полгода.

"С появлением Саши в моей жизни и особенно после создания семьи, конечно, я поменял свой график. Я не позволяю себе уезжать на шесть месяцев. Теперь еду на полтора-два месяца, стараюсь чаще возвращаться", - говорит Комаров.

Он также добавил, что любит свою работу и не покинет ее, однако, они с женой ищут пути чаще видеться и быть вместе. Так, по возможности, Кучеренко прилетает к мужу в его командировки, и они путешествую уже вместе.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" рассказал детали семейной жизни с "Мисс Украина": "Семь месяцев мы...".

Как сообщала Politeka, Подробности личной жизни Комарова из "Мир наизнанку" озадачили публику: "Во все свои путешествия...".

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" исколесил весь мир и рассказал, что думает про Украину: "Ситуация сильно изменилась".