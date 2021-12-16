Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров очень популярный отечественный телеведущим благодаря своему проекту "Мир наизнанку", которым уже занят 11 лет. На страничке "ЖВЛ" в Инстаграм появились факты из жизни Дмитрия и украинцам предложили угадать, какие из них не правдивые.

"1. Умеет играть на музыкальном инструменте.

2. Первые деньги заработал, работая водителем.

3. Во все свои путешествия Дмитрий берет талисман.

4. Мечтает о большом доме, попугае и собаке.

5. Был участником "Танців з зірками", - написано было на картинке.

"Как хорошо ты знаешь ведущего Дмитрия Комарова? Теперь проверим!

Листай карусель и находи среди 5 фактов о звезде один неправильный", - написано было под фото.

Фанаты начали активно ставить лайки и писать свои догадки:

"1-й факт - не правда", "Какой-то из первых четырех", "Я люблю смотреть передачи его наслаждаюсь".

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" исколесил весь мир и рассказал, что думает про Украину

А еще Politeka писала, что Комарова из "Мир наизнанку" за тысячи километров от дома безжалостно отхлестали

Также Politeka сообщала, что Комаров признался, готов ли бросить "Мир наизнанку" после 11 лет



