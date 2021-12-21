Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 49-летний Эктор Хименес-Браво не смог сдержать восторг от зимней погоды. Как известно, в Киеве выпал снег, что невероятно впечатлило колумбийца.

«Знаю, что вы уже видели красоту, которая на улице. Но я не смогу удержаться, чтобы с вами тоже не поделиться», - отметил Хименес-Браво.

Также он опубликовал видео, на котором прогуливался по заснеженным улицам со своей любимицей – собакой Лупитой. Как известно, шоумен очень много времени проводит со своей собачкой, которая является звездой его Инстаграм.

«Лупита и снег», - подписал видео Эктор.

Хименес-Браво добавил, что очень любит снег, а его мама, которая гостит у него в Украине, впервые увидела снег, чему была неслыханно рада.

Отметим, что Хименес-Браво родом из Колумбии, но работал по всему миру. В последнее время ресторатор живет и работает в Украине.

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