Ресторатор і суддя проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво" дав пораду українцям, як потрібно відповідати жінкам.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво став успішним канадським ресторатором. А в 2009 році зірка почав бізнес в Україні. Після цього зірка знімався в безлічі кулінарних проектів, а також талант-шоу, ставши справжньою зіркою завдяки "Майстер Шеф", який виходить на одному з українських телеканалів. Не забуває Ектор і про Instagram, де веде свій особистий блог.

На нових сторіс Ектор був у новорічному светрі. Зірка підписав перший сторіс наступним чином:"терміново, всім чоловікам на замітку".

"Коли дівчинка запитала тебе. По-любому, я відразу сказав-Ні. Це автоматична відповідь-завжди ні", - сказав Ектор.

Як можна зрозуміти, Хіменес-Браво мав на увазі про відповідь на питання жінки про те, чи жирна вона.

Після цього Ектор показав, як виглядає на вулиці, коли не хоче, щоб його впізнали.

"Розкриваю карти. Коли не хочу, щоб мене ніхто не впізнав, я виглядаю саме так", - написав Хіменес-Браво.

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