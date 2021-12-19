Суддя популярного кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво почуває себе, як вдома в Україні, але не відмовляє собі у відпустці за кордоном.

Як повідомляє Politeka.net, 49-річний шеф Ектор Хіменес-Браво порадував фоловерів новими фото, зробленими під час відпочинку на Мальдівах. Ефектні кадри він оприлюднив у своєму Instagram.

Ектор зображений на тлі блакитного океану - чоловік стоїть, засунувши руки в кишені і задумливо дивлячись убік. Знаменитий шеф позує в наряді білого кольору з незвичайним принтом, демонструючи підтягнуту фігуру.

У підписі до фото він зізнався, що любить клімат в Україні, адже тут можна побачити літо, осінь, весну і зиму зі снігом. Такого в його рідній Колумбії не побачиш - там сніг - це справжнє диво. В Україну прийшли невеликі морози, які трохи приморозили Ектора Хіменеса-Браво.

"Зараз якось з незвички замерз. Я один такий?) Тепер теплий светр з оленями - мій улюблений. Зараз би на гідроплані добиратися до острова, слухати, як тебе зустрічають під барабани Боду Беру, і звідти відразу на пляж - насолоджуватися лагуною. Прекрасний час ", - зізнався Ектор і згадав відпочинок на Мальдівах.

Користувачі Мережі засипали його компліментами і відзначили, що зустрічати новорічні свята в теплих краях дуже здорово: "З радістю жила б там, де завжди тепло", "Люблю яскраві гірлянди і різнокольорову мішуру..казкову музику... каруселі і зігріваючий глінтвейн", "Красиві фото просто супер".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поскаржився на сильну втому, ледве відкриваючи очі.

Як Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво в елегантному костюмі трійці поділився щасливою подією в житті.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з " Майстер Шеф» зізнався, як почувався після переїзд.