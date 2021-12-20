19 грудня Україна відзначає День святого Миколая - як зізнався суддя популярного кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво він дізнався про нього лише недавно.

Як повідомляє Politeka.net, ресторатор Ектор Хіменес-Браво вже багато років будує кар'єру в Україні, але не всі традиції нашої країни він вивчив. Його колишня дівчина здивувала його подарунком, який сховала під подушкою 19 грудня.

Ектор Хіменес-Браво розповів, що з одним з улюблених свят дітей познайомився через пару років, після приїзду в Україну. Він спав і раптом відчув, що хтось спостерігав за ним — відкрив очі — а на нього вже хвилин 10 як дивилася тодішня дівчина.

"Вона каже: — А що тобі Миколайчик приніс?). — Що?) — я все лежу в подиві. — Ектор, зазирни під подушку, — вона зрозуміла, що або туплю, або не прокинувся. А я був просто не в курсі", — згадав Ектор Хіменес-Браво.

З таким же здивованим обличчям з-під подушки він дістав пару новорічних шкарпеток, кіндер і альбом для малювання з олівцями. У неї було прекрасне почуття гумору, яке подобалося Ектору Хіменесу-Браво. Також шеф-кухар залишив тепле привітання для українців і показав Новорічний знімок зі своєю коханою мамою.

Користувачі Мережі в коментарях приєдналися до привітаннь: "Вам уклін, за такі теплі стосунки з мамою", "Яка краса, теж туди хочу", "Який Ектор молодець так добре піклуватися про свою маму".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поскаржився на сильну втому, ледве відкриваючи очі.

Як Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво в елегантному костюмі трійці поділився щасливою подією в житті.

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