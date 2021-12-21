Победитель "Голосу країни", молодой украинский исполнитель Сергей Лазановский впечатлил необычной сменой имиджа – не только прически, но и костюма.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 26-летний Сергей Лазановский, который недавно признался, что пережил эмоциональное выгорание и много проблем, связанных с этим состоянием, похвастался новой внешностью.

Он засветился с седыми кучерявыми волосами, бородкой и усами. Парень пришел на примерку нового костюма для выступления.

«Кто бы мог подумать еще неделю назад, что я приду в гости к этим прекрасным людям», - отметил Лазановский, показав швейную мастерскую, где для него приготовили новый концертный костюм.

Отметим, что Сергей Лазановский недавно выпустил новогоднюю песню о Святом Николае. В честь выпуска новой песни и клипа он решил сменить имидж. Сначала Лазановский примерял разные маски в Инстаграм, после чего решил покрасить свои волосы.

Добавим, что артист засветился на съемках «Голоса страны», победителем которого стал в прошлом году.

Напомним, что Сергей Лазановский ошарашил откровением о проблемах: "Я не хочу к себе жалости".

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