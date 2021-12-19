Як повідомляє Politeka.net, популярний виконавець і переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський, який нещодавно разом з Надею Дорофєєвою побував в ефірі програми "Твій день", поділився в Instagram новиною про прем'єру нового новорічного кліпу на пісню "SANTA NIKKO".

У ролику, який Сергій виклав у соцмережі, він з'явився в забавному образі Санти зі свого, у нього незвичайна біла борода, вуса і волосся на голові такого ж кольору. Також він надів темно-червону кофту з білою окантовкою і білі рукавички, що віддалено нагадує костюм Санти. Незмінною залишилася оригінальна пов'язка на голові, яка є частиною звичного образу артиста.

У підписі до публікації Лазановський представив свій новий хіт і кліп на нього: "Ріднусики, я знаю, що ви були чемні весь рік, тому маю для вас подаруночок – прем'єра пісні #SANTA_NIKKO. Перейдіть за посиланням в профілі, залишайте свої коментарі і діліться відео з друзями. Новорічного настрою Вам у фільм від LAZANOVSKYI/RIDNYI". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове відео на сторінці виконавця.

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