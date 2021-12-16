Як повідомляє Politeka.net, молодий український виконавець, переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський здивував і стривожив шанувальників одкровенням у своєму Instagram. Хлопець опублікував загадкове фото, а в підписі до нього розповів, що бігає по лікарях, в спробах з'ясувати, що з ним відбувається.

За словами Сергія, він як чоловік, відкидав той факт, що у нього може трапиться емоційне вигорання. Однак, це все ж сталося з ним. "Вже 1,5 місяці я ходжу по лікарях, здаю різні аналізи, лечу якісь незрозумілі хвороби, яких раніше у мене і не було. Десь місяць я живу без нормального сну!",- розповідає співак.

За його словами, йому складно зібрати себе в купу, в голову лізуть думки про те, що у свої 26 років він нічого не досяг.

"Я втомився! Фізично і емоційно. Чи страшно це? Дуже! Я боявся зізнатися в цьому, тому що не звик бути ослабленим! Але тут вже не той варіант. Я не хочу до себе жалості! Просто хочу, щоб і ви цього не боялися! З такими проблемами слід боротися", - підсумував Лазановський.

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